Das Team von Bayern München stimmte sich am Mittwoch schon einmal auf das bevorstehende Oktoberfest ein. Ein Foto-Shooting des Teamsponsors Paulaner stand auf dem Programm. Alle gaben sich in Lederhose und Janker alle Mühe, eine gute Figur abzubeben. Getrunken werden durften die Biere des Sponsors von den Spielern allerdings nicht - sie waren nur Requisiten. Spätestens mit Beginn des 183. Münchner Oktoberfestes wird das Bier wieder in Strömen fließen. Daneben wird es in diesem Jahr aber auch eine vieldiskutierte Neuerung geben. Nach den Anschlägen von Würzburg und Ansbach wird diesmal der gesamte Festbereich eingezäunt. Weite Teile der Theresienwiese waren bereits in den vergangenen Jahren abgesperrt. Der nun komplette Zaun soll vor allem verhindern, dass Besucher die Eingangskontrollen umgehen. "Oktoberfestung" nennen Kritiker die Maßnahme. So kann man das nicht sagen, meint der Pressesprecher der Polizei München, Marcus Da Gloria Martins: "Die meisten Besucher werden diesen Zaun überhaupt nicht merken. Warum? Da geht es einen Hügel runter, da ist früher eh nie einer runtergelaufen, weil wenn es nass ist, war das schöne Dirndl hin. Was in der Diskussion häufig vergessen wird, ist, dass zu Zeiten des Zentralen Landwirtschaftsfestes, so wie dieses Jahr, die Wiesn ohnehin zu Dreivierteln eingezäunt ist. Das heißt, dieser mobile Zaun, der aus mehreren Segmenten besteht, schließt jetzt momentan nur noch eine Lücke von 350 Metern, die bislang an diesem Hügel offen war." Rund 600 Polizisten, hundert mehr als im Vorjahr, werden für Sicherheit auf der Theresienwiese sorgen. Auch die Kameraüberwachung auf dem Festgelände wurde aufgestockt. Anstatt 19 werden dieses Jahr 29 Überwachungskameras das Treiben auf dem Oktoberfest überwachen. Trotz allem wird der Andrang auch in diesem Jahr wieder riesig sein. Das Oktoberfest startet am 17. September um Punkt 12 Uhr. Bis zum 3. Oktober erwarten die Veranstalter etwa 6 Millionen Besucher.