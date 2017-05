Mehr syrische Rebellen treffen in Idlib ein

Diese Aufnahmen aus dem Internet sollen zeigen, wie am Sonntag der dritte Schub von Menschen aus dem Raum Damaskus in einem Lager in der von Rebellen gehaltenen Provinz Idlib ankommt. In den Bussen sollen sich aufständische Kämpfer und deren Familienangehörige aus von Regierungstruppen belagerten Stadtteilen befinden. Damit wird ein Abkommen zwischen der syrischen Führung und den Rebellen umgesetzt. O-Ton: "Sie haben uns hierher gebracht", klagt dieser Mann. "Wir haben überhaupt kein Geld. Ich habe eine Frau und fünf Kinder. Ich bin ein alter Mann und weiß nicht, was ich tun soll. Wohin kann ich gehen? Ich habe keine Ahnung." Immer mehr Menschen sind im vergangenen Jahr aus umkämpften Städten in die im Nordwesten Syriens gelegene Region Idlib aufgebrochen. Dort versuchen sie, bei Verwandten und Freunden oder eben in Lagern unterzukommen. Doch mit dem wachsenden Zustrom auch aus Städten wie Homs oder Aleppo verschlechtern sich die Lebensbedingungen vor Ort. Die syrische Regierung hat in den vergangenen Monaten mit der Opposition mehrere ähnlicher Vereinbarungen getroffen. Während erstere das Vorgehen als Alternative zu den bislang gescheiterten Friedensverhandlungen sieht, kritisieren es die Opposition und die Vereinten Nationen als Vertreibung der Rebellen, oft nach Monaten oder Jahren der Belagerung und Bombardierung.