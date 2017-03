Mehrere Tote bei Rockkonzert

Bei einem Rock-Konzert in der Stadt Olavarria im Osten Argentiniens sind am Sonntag mehrere Menschen zu Tode gekommen. Das Gelände war offenbar überfüllt. Nach Angaben der Konzertveranstalter wollten rund 300.000 Menschen den Auftritt des argentinischen Musikers Carlos "Indio" Solari sehen. Die Situation eskalierte, als die Menge zum Ende des Konzerts die Bühne stürmte. Ezequiel Galli, der Bürgermeister von Olavarria versuchte, für Ruhe zu sorgen. "Zur Zeit befinden sich 12 Menschen im Krankenhaus. Wir arbeiten mit Fachkräften der Stadt Olavarria zusammen, um die Angehörigen zu beruhigen und den Kontakt zu den Patienten herzustellen." Die Stadt war dem Ansturm der Konzertbesucher offenbar nicht gewachsen. Viele Stellen wiesen Beschädigungen auf. In Olavarria leben etwa 100.000 Menschen. Die Stadt ist rund 350 Kilometer von Buenos Aires entfernt.