Mehrjährige Haftstrafen für Mitglieder der rechtsradikalen Gruppierung "Oldschool Society"

Im Strafverfahren gegen mehrere Mitglieder der rechtsradikalen Gruppierung "Oldschool Society" hat das Oberlandesgericht München am Mittwoch das Urteil gesprochen. Der 8. Strafsenat verurteilte die Rädelsführer der Vereinigung zu Haftstrafen zwischen drei und fünf Jahren. Nach Ansicht des Richter haben die Angeklagten im August 2014 die terroristische Vereinigung „Oldschool Society" gegründet. Deren zuletzt circa 30 Mitglieder verfolgten demnach rassistische, antisemitische und antimuslimische Ziele. Nach zunehmender Radikalisierung spätestens seit Januar 2015 habe die Gruppe geplant einen Sprengstoffanschlag zu verüben. Ziel: eine bewohnte Asylbewerberunterkunft im Umkreis von Borna in Sachsen. Gerichtssprecherin Andrea Titz: "Das Gericht hat aus den Chatverläufen zum einen den Eindruck gewonnen und die Überzeugung gewonnen, dass hier ganz konkrete Anschläge bereits angedacht waren, und dass man ganz konkrete Maßnahmen in den Blick genommen hat. Das Gericht hat insbesondere in die Waagschale geworfen, dass nachweislich in Tschechien Sprengkörper, pyrotechnische Gegenstände, gekauft wurden, von zweien der Angeklagten, nämlich dem Angeklagten W. und der Angeklagten G.. Diese Gegenstände wurden auch aufgefunden. Und ausweislich der Angaben der Sachverständigen wären diese pyrotechnischen Gegenstände auch beim Einsatz in geschlossenen Räumen höchst gefährlich, lebensgefährlich, für die Bewohner dieser Räume gewesen." Michael Rosenthal, der Verteidiger des Angeklagten Andreas H. hatte auf Freispruch plädiert. Er halte die Angeklagten "letztlich für harmlos": "Die machen in keiner Weise einen stabilen Eindruck; als ob sie irgendetwas hinbekämen. Das sind Leute, die in ihrem Kämmerchen, mit ihrer Jogginghose, und sich in der Öffentlichkeit nicht mal zurechtfinden." Mit dem Urteil blieb der Senat unter der Forderung der Vertreter des Generalbundesanwalts, die gegen die Angeklagten Freiheitsstrafen zwischen 7 Jahren und 4 Jahren und 6 Monaten gefordert hatten. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Sowohl dem Generalbundesanwalt als auch den Angeklagten steht das Rechtsmittel der Revision am Bundesgerichtshof offen.