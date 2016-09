Für Hollywood-Star Mel Gibson lief es in den letzten Jahren nicht ganz so gut. Der Oscar-Gewinner machte mit Alkoholmissbrauch am Steuer und antisemitischen Tiraden Schlagzeilen. Die Skandale führten zu einem Imageverlust und brachten die Karriere des ehemals bestbezahlten Schauspielers der Traumfabrik ins Wanken. Jetzt drängt Gibson wieder bei de Filmfestspielen in Venedig ins Rampenlicht mit seinem Anti-Kriegsdrama Hacksaw Ridge, bei dem er Regie führte. Der Film erzählt die wahre Geschichte des Kriegssanitäters Desmond Doss, gespielt von Andrew Garfield, der sich weigerte in seinem Einsatz im weiten Weltkrieg eine Waffe zu tragen. Später erhielt Doss für die Rettung von 75 Kameraden die US-amerikanische Medal of Honour. Der Film über den Kriegshelden läuft bei den Filmfestspielen in Venedig außer Konkurrenz und soll voraussichtlich im November in den US-amerikanischen Kinos starten.