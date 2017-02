Menschenkette in Dresden

Am frühen Montagabend schloss sich eine Menschenkette um die Dresdner Innenstadt. Nach Angaben der Stadt Dresden nahmen mehr als 10.000 Menschen an der Aktion teil. Darunter auch Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert und der Ministerpräsident von Sachsen Stanislaw Tillich. Nach Angaben der Veranstalter sollte die Innenstadt mit der Menschenkette symbolisch vor Extremisten geschützt werden. Eine von zahlreichen Veranstaltungen, mit denen die Stadt Dresden an die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg erinnerte. Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert: "Unsere Herausforderung bei der Gestaltung des 13. Februars, dem Gedenken an die Zerstörung Dresden ist, wir haben immer weniger Zeitzeugen. Zeitzeugen, die aus eigener Erfahrung berichten können, welches Leid über die Menschheit kommt, wenn Krieg und Zerstörung eintritt. Und deswegen haben wir für uns beschlossen, wir wollen ein Zeitbezug herstellen, zu Leid in unseren Tagen. Und Kriege erleben wir Tag ein, Tag aus. Im Moment in Syrien, in der Ostukraine, wo Menschen, auch viele Zivilisten Opfer werden." Das Bündnis "Dresden Nazifrei" organisierte einen sogenannten Täterspuren-Mahngang. Daran beteiligten sich mehrere Hundert Menschen. Mit dem Mahngang solle auf die Rolle von Dresdnern im Nationalsozialismus hingewiesen werden, sagte der Sprecher des Bündnis Albrecht von der Lieth: "Zum Beispiel hier, wo wir gerade stehen, an der Theaterstraße, war das Gesundheitsamt, wo im Dritten Reich eben entschieden wurde, ob Menschen heiraten dürfen oder nicht, entsprechend rassischer Gesichtspunkte. Wir ziehen dann noch weiter, zum Beispiel wo die Polizeibehörde ihren Sitze hatte, am Gericht." Auf dem Dresdner Theaterplatz versammelten sich am Montag Hunderte Anhänger der Pegida Bewegung. Zuvor waren einige rechte Demonstranten in sogenannten Trauermärschen durch die Innenstadt gezogen. Nach ersten Meldungen der Polizei blieb die Lage in der Stadt weitgehend friedlich. Am 13. Februar 1945 und an den beiden Tagen danach hatten britische und amerikanische Bomber die barocke Innenstadt von Dresden in Schutt und Asche gelegt. Bis zu 25.000 Menschen kamen in dem Flammeninferno ums Leben.