Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL (CDU) "Dass gerade Großbritannien die Europäische Union verlassen wird, das ist ein Warnsignal an uns alle, noch einmal zu überdenken: Was haben wir an Europa, was muss Europa verändern, um in den Augen der Menschen auch erfolgreich zu sein. Ich glaube wir haben die Möglichkeit uns zu konzentrieren. Ich habe mit Herbert Roll viel darüber gesprochen, mit anderen in den letzten Wochen, worauf müssen wir uns konzentrieren in Europa und was muss vielleicht nicht alles in Europa entschieden werden. Und vor allen Dingen muss Europa das, was es verspricht nicht nur in den Augen der Menschen sondern tatsächlich einhalten und viele Entscheidungen in Europa müssen schneller werden."