Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Montag auf einer CDU-Wahlkampfveranstaltung in Schwerin klare Worte formuliert: "Wir müssen um Wählerinnen und Wähler kämpfen, ohne dabei natürlich jetzt die Kernaussagen unserer Programmatik aufzugeben. Also, ich sage mal, was sind so für mich konstitutive Bestandteile? Das ist die soziale Marktwirtschaft in Deutschland, das ist, dass wir gegen Fremdenhass und Antisemitismus sind, das ist die Tatsache, dass wir Mitglied der Nato und der EU sind, und das sind Fragestellungen, da können wir auch keine Kompromisse machen und einfach unsere Programmatik ändern, weil ich das für den Kernbestand unserer Programmatik halte. Aber die Sorgen und die Ängste und auch die Fragen aufnehmen und vor allen Dingen dann auch handeln und Lösungen anbieten." Am Sonntag stehen Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern an. Nach Umfragen liegt die rechtspopulistische AfD in Mecklenburg-Vorpommern um die 20 Prozent. Sie könnte die CDU laut Umfragen bei der Landtagswahl am 4. September als zweitstärkste Partei überholen.