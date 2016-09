Die G20 will nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel nach dem Gipfel im chinesischen Hangzhou nicht nur das nachhaltige Wachstum in der Welt stärken, sondern dabei auch für eine gerechtere Verteilung der Früchte eintreten. "Die Diskussion zeigt, dass nachhaltiges Wachstum in Verbindung mit sozialem Wachstum von Bedeutung ist." Die Staats- und Regierungschefs der 20 größten Industrie- und Schwellenländer hätten auch intensiv über das Thema Handel gesprochen. Leider habe die WTO berichtet, dass protektionistische Maßnahmen weiter zunähmen, sagte Merkel weiter. Und das, obwohl die G20-Länder sich versprochen hätten, auf solche Instrumente zu verzichten. Als großen Fortschritt bezeichnete Merkel die Ratifizierung des Pariser Klimaschutz-Abkommens durch die USA und China. Der gesamte Ansatz habe sich beim Gipfel schon schwer geändert, sagte die Bundeskanzlerin.