Merkel - Großbritannien bei Brexit-Verhandlungen am Zug

Kanzlerin Angela Merkel sieht in den Brexit-Verhandlungen die britische Regierung in der Pflicht. Man hoffe, im Dezember den Startschuss für die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zwischen dem Königreich und der EU geben zu können, sagte Merkel am Freitag nach dem EU-Gipfel in Brüssel. "Wir wünschen uns, dass wir im Dezember soweit sind, dass die Phase zwei beginnen kann, aber das hängt jetzt davon ab, inwieweit Großbritannien es so möglich macht, dass wir sagen können, dass er ausreichend ist in den Kernthemen der Phase 1 und hier ist insbesondere das Thema der finanziellen Verbindlichkeiten natürlich das herausragende Thema." Merkel lobte aber auch explizit die Verhandlungsstrategie von EU-Chefunterhändler Michel Barnier, der die EU in den Verhandlungen mit Großbritannien vertritt. Sein Verdienst sei es auch, dass die EU der 27 gemeinsam agierten und sich nicht auseinanderdividieren ließen. Eigentlich wollten die Staats- und Regierungschefs auf dem Treffen in die nächste Phase der Verhandlungen einsteigen. Wegen der Differenzen zwischen beiden Seiten wurde daraus nichts.