Merkel - Nazi-Vergleiche durch türkische Politiker müssen aufhören

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ein Stopp von Nazi-Vergleichen durch türkische Regierungsmitglieder gefordert. Die Differenzen mit der Türkei seien tiefgreifend, und mit wenigen Ländern habe Deutschland so komplizierte, aber zugleich so vielfältige Verbindungen wie mit der Türkei, sagte Merkel am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag. Umso trauriger und deprimierender seien Äußerungen, mit denen der türkische Präsident Erdogan und andere türkische Regierungsmitglieder die Bundesrepublik in die Nähe des Nationalsozialismus gerückt hätten. "Diese Vergleiche der Bundesrepublik Deutschland mit dem Nationalsozialismus müssen aufhören. Sie sind der engen Verflechtungen und Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei und unseren beiden Völkern politisch, gesellschaftlich, als Nato-Partner und wirtschaftlich nicht würdig." Im Bundestag demonstrierten mehrere Grünen-Abgeordneten für die Freilassung des in der Türkei inhaftierten Welt-Journalisten Deniz Yücel. Aufgrund der Bundestagshausordnung mussten die Abgeordneten aber das Plenum verlassen. Merkel forderte zudem eine entschlossene Haltung der EU zu mehr Freihandel und zur Abwehr einer protektionistischen Politik durch Drittstaaten. "Und es wichtig, dass wir uns in der Europäischen Union darüber einig sind, dass Europa gegen unfaire und protektionistische Handelspraktiken gemeinsam vorgehen und seine Interessen entschlossen verteidigen wird, wann und wo immer das nötig ist." Die 28 EU-Staaten wollen am Nachmittag auf dem Gipfel zunächst über wirtschaftliche Fragen und die Lage auf dem Westbalkan sprechen. Am Freitag steht dann ohne die britische Premierministerin Theresa May eine Diskussion über die Erklärung zum 60. Jahrestag der Römischen Verträge auf der Agenda.