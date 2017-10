Merkel: Bereit für Sondierungsgespräche

(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montag in Berlin nach dem Treffen mit der CSU und den Gesprächen über die weitere gemeinsame Politik: "Und ich glaube, wir können sagen, so ist es jedenfalls aus meiner Sicht, dass wir einen klassischen Kompromiss gefunden haben. Jedes Seite ist aufeinander zugegangen. Und das Ergebnis ist nicht nur vertretbar, sondern es bringt uns in der Sache auch voran. Wie konnte das gelingen? Ich für mich kann sagen, ich habe viel darüber nachgedacht, wie ich dem Anlegen der CSU, das pro Jahr die Zahl, der in Deutschland aufzunehmenden Menschen die Zahl 200.000 nicht überschreiten soll. Wie wir das zusammen bringen können mit meinem Anliegen und meiner Überzeugung, dass es mir sehr wichtig ist, dass das Grundrecht auf Asyl und der Genfer Flüchtlingskonventionen und das EU-Recht, dass jeder Antrag bearbeitet werden muss, eben auch gewährleistet ist. Und dass es in diesen Grundrechten keine Obergrenze gibt. das ist also jetzt gelungen, zu sagen dass der Zweihunderttausenderste noch ein ordentliches Verfahren in Deutschland bekommt und trotzdem ein Regelwerk zu finden, mit dem wir erreichen werden, sage ich, und auch sicherstellen, wie wird das hier sagen, dass die Zahl von 200.000 Menschen im Jahr nicht übersteigt und wir legen dazu auch konkrete Maßnahmen vor, die Einhaltung dieses Rahmens wirklich sichern. Ich freue mich also sehr, dass auf der Grundlage des Regierungsprogramms, der Beschlüsse von 2015, aber auch der gestrigen Beratung es gelungen ist, den Weg zu öffnen für Gespräche mit der FDP, mit Bündnis 90/Den Grünen und dann auch für Sondierungsgespräche."