Merkel: CDU sollte Einigung in Flüchtlingspolitik mit CSU schaffen

(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Dresden: "Und deshalb ist es in seiner Bedeutung des Wahlkampfes gar nicht hoch genug einzuschätzen, dass CDU/CSU im Zuge der Erarbeitung unseres Regierungsprogramms und auch im Wahlkampf geschafft haben, mit dem Dissens, den es nachwievor gibt in der Flüchtlingspolitik mit diesem Dissens zu leben." // "Ja, wir haben es geschafft, mit diesem Dissens zu leben. Aber jetzt steht eine neue Aufgabe an. Nämlich gemeinsam den Wählerauftrag umzusetzen. Und ich werde alles, was in meiner Macht steht, einsetzen, um dafür in dieser Frage noch weiter voranzukommen, als es uns bis jetzt gelungen ist. Und zwar so, dass sich keiner von uns verleugnen muss. Ich sage "Keiner". Und dass es zugleich in der Sache ein Schritt nach vorn ist für unser Land, genau wie für CDU und CSU. Das mutet vielleicht, wenn ich das jetzt so sage, wie die Quadratur des Kreises an. Aber, mit etwas gutem Willen, sollte es gehen."