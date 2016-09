HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) "Die, die länger bei uns bleiben werden, denen wollen wir helfen, sich in unser Land zu integrieren, die Sprache zu lernen. Aber wir sagen ihnen auch, Deutschland ist nur so ein schönes Land, ein starkes Land, weil wir ein Grundgesetz haben, dass auf der einen Seite die Würde jedes einzelnen Menschen schützt, aber auf der anderen Seite jeden Menschen auch zur Toleranz verpflichtet und zur Achtung der Würde des anderen Menschen. Zur Toleranz, zur Gleichberechtigung von Mann und Frau. Und wir können nur gut zusammenleben, wenn wir alle die gleiche Sprache sprechen. Und das ist die deutsche Sprache, meine Damen und Herren. Und darüber hinaus gilt, unsere humanitäre Verantwortung, den Schutz von Menschen, die vor Krieg und anderem IS-Terror fliehen, diesen Schutz können wir nur dann gewährleisten, wenn wir auch denen, die keine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland haben, sagen, ihr müsst unser Land wieder verlassen, damit wir die Aufgabe, den wirklich Schutzbedürftigen zu helfen, auch wirklich erfüllen können."