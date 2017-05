Merkel: Deutschland steht an der Seite Großbritanniens

HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-TON BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL (CDU): "Mit Trauer und Entsetzen verfolge ich die Berichte aus Manchester. Es ist unbegreiflich, dass jemand ein fröhliches Popkonzert ausnutzt, um so vielen Menschen, jungen Menschen, den Tod zu bringen und ihn schwere Verletzung zuzuführen. Meine tiefe Anteilnahme gilt allen Opfern und Betroffenen, sowie den Angehörigen in ihrer Trauer und Verzweiflung. Dieser mutmaßliche terroristischer Anschlag wird nur unsere Entschlossenheit stärken, weiter gemeinsam mit unserem britischen Freundin gegen diejenigen vorzugehen, die solche menschenverachtenden Taten planen und durchführen. Den Menschen in Großbritannien versichere ich, Deutschland steht an ihrer Seite."