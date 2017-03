Merkel: Habe vom VW-Skandal aus den Medien erfahren

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat von den Diesel-Abgasmanipulationen bei Volkswagen nach eigener Darstellung erst aus Rundfunk, Fernsehen und Zeitungen erfahren. Konkret habe sie am 19. September 2015 von den Vorwürfen gegen VW gehört.Wenig später, nach ihrer Erinnerung am 21. September, sei sie dann vom Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) informiert worden. Mit dem damaligen VW-Chef Martin Winterkorn habe sie erst "wahrscheinlich am 22. September" telefoniert. Von Winterkorn habe sie aber nichts erfahren, was sie nicht schon aus den Informationen des Verkehrsministers und der Medien wusste. Der stellvertretende Vorsitzende des Abgasuntersuchungsausschusses Oliver Krischer kritisierte Merkel scharf. "Ja, wir haben hier heute eine Bundeskanzlerin erlebt, die versucht hat, das ganze Thema Abgasskandal und Dieselgate in einer wie ich finde unverantwortlichen Art und Weise zu bagatellisieren. Sie hat von Vorkommnissen gesprochen, die es hier gibt. Angesichts dessen, was wir seit anderthalb Jahren erleben, was von der kalifornischen Umweltbehörde und amerikanischen Umweltbehörde zu Tage gefördert worden ist und was vielfache Auswirkungen auf die gesamte Automobilindustrie hat, ist das wirklich unverantwortlich." Merkel wurde als letzte Zeugin in dem Ausschuss gehört. Er war im Juli 2016 eingesetzt worden, um zu prüfen, wie und wann die Bundesregierung vom Abgas-Skandal bei Kraftfahrzeugen auf deutschen Straßen erfahren hat.