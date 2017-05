Merkel betont Innovation und Entwicklung

Bundeskanzlerin Angela Merkel, zugleich CDU-Vorsitzende, sagte am Montag nach Unionsberatungen in München mit Blick auf den Wahlkampf für den nächsten Bundestag: O-Ton: "Wir sind die Parteien, die die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft lebt und damit auch das Programm für die Zukunft gestaltet. Wir haben damit eine gute Wertebasis, die sagt, wir müssen auf der einen Seite erarbeiten, und das ist in Zeiten gravierender Veränderungen natürlich damit verbunden, dass wir Innovation, Forschung, Entwicklung in Zeiten der Digitalisierung und Globalisieurung ganz besonders betonen, um einfach die Arbeitsmarktsituation weiter so gut zu erhalten, wie wir es heute haben."