Merkel dringt auf schnelles EU-Freihandelsabkommen mit Mercosur

Militärische Ehren für den Präsidenten Uruguays, Taberé Vázquez. Dieser drang im Anschluss am Mittwoch in Berlin genau wie auch Bundeskanzlerin Angela Merkel auf einen schnellen Abschluss eines Freihandelsabkommens zwischen der EU und den südamerikanischen Mercosur-Staaten. Auch auf die protektionistischen Äußerungen des neuen US-Präsidenten Donald Trump ging Merkel ein. O-Ton: "Natürlich werden wir als Europäische Union, wenn wir jetzt im Blick auf die Vereinigten Staaten von Amerika vielleicht nicht oder langsamer - das müssen wir jetzt ja erst mal sehen - vorankommen, dann auch andere Handelsabkommen natürlich weiter schnell verhandeln. Wir verhandeln mit Japan, wir verhandeln mit Indien, wir verhandeln mit Australien, und wir verhandeln mit Mercosur." O-Ton: "Und wir werden ja auch im Rahmen der G20-Präsidentschaft, die Deutschland hat, das Thema freier Handel bearbeiten, wir werden die Welthandelsorganisation WTO zu Gast haben bei dem G20-Treffen. Und dann werden wir auch klarer sehen können, wo die Prioritäten der neuen amerikanischen Administration liegen." Vázquez übte seinerseits scharfe Kritik an Trump. Er sprach sich gegen den Bau von Mauern und für den Bau von Brücken zwischen den Nationen aus. Uruguay sei ein Einwanderungsland, so dessen Staatsoberhaupt, deshalb verstehe man auch das Drama von Flüchtlingen in der Welt.