Merkel mit US-Klarstellungen zu Nato zufrieden

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich am Dienstag mit den Klarstellungen der US-Regierung zu den Nato-Verpflichtungen zufrieden gezeigt. Bei ihrem Besuch in Warschau sagte sie: "Wir haben ein immanentes Interesse als Bundesrepublik Deutschland, als Europäer für gute transatlantische Beziehungen auf Basis auch unserer gemeinsamen Werte. Das, was jetzt von den verschiedenen Stellen, vom Präsidenten, aber auch von dem Verteidigungsminister, dem Außenminister in Richtung Nato gesagt war, sind, glaube ich, sehr wichtige Feststellungen. Und wir werden ja auch die Gelegenheit haben dann innerhalb der Nato zusammen zu kommen und über die Zukunft und über die Aufgaben zu sprechen." Die US-Regierung hatte in den vergangenen Tagen Bemerkungen von US-Präsident Donald Trump relativiert, wonach die Nato überholt sei.