HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-TON Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) "Ich bin Parteivorsitzende, ich drücke mich nicht vor der Verantwortung und ich übernehme selbstverständlich auch den Teil Verantwortung, der bei mir als Parteivorsitzende und Bundeskanzlerin liegt. Wenn eine Ursache für das schlechte Abschneiden auch der CDU ist, dass manch einem Richtung, Ziel und Grundüberzeugung unserer Flüchtlingspolitik nicht ausreichend erklärt worden sind, so möchte ich mich gerne darum bemühen. Der Satz "Wir schaffen das" ist Teil meiner politischen Arbeit. Er ist Ausdruck von Haltung und Ziel. Viel ist in diesen eigentlich alltagssprachlichen Satz hinein interpretiert, ja sogar hineingeheimnisst worden. So viel, dass ich ihn inzwischen am liebsten kaum noch wiederholen mag. Ist er doch zu einem schlichten Motto, beinahe einer Leerformel geworden. Und die Diskussion um ihn zu einer immer unergiebiger werdenden Endlosschleife. Auch ich habe mich lange Zeit gerne auf das Dublin-Verfahren verlassen, dass uns Deutschen - einfach gesprochen - das Problem abgenommen hat. Und das war nicht gut. Und wenn ich könnte, würde ich die Zeit um viele viele Jahre zurückspulen, um mich mit der ganzen Bundesregierung und allen Verantwortungsträgern besser vorbereiten zu können auf die Situation, die uns dann im Spätsommer 2015 eher unvorbereitet traf."