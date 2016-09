HINWEIS: Sie erhalten diesen Beitrag ohne Sprechertext. O-TON BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL (CDU) "Ja, meine Damen und Herren, ich bin sehr unzufrieden mit dem Ausgang der Landtagswahlen gestern in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist besonders deshalb bedauerlich, weil die Christlich Demokratische Union in der Landesregierung dafür Sorge getragen hat, dass das Land vorangekommen ist. Man hat gute Arbeit geleistet, sowohl was den Haushalt anbelangt, den Abbau der Arbeitslosigkeit und die wirtschaftliche Entwicklung. Und diese Früchte konnte die Landes-CDU mit dem Spitzenkandidaten Lorenz Caffier leider nicht ernten, weil es in dem Landtagswahlkampf fast ausschließlich um Themen der Bundespolitik ging, die alles überlagert haben. Und hier vorne weg natürlich das Thema der Flüchtlinge und auch die Fragen der Integration. Wir müssen jetzt zur Kenntnis nehmen, dass viele Menschen im Augenblick nicht das ausreichende Vertrauen in die Lösungskompetenz für diese Themen haben, obwohl wir schon sehr viel geschafft haben, gerade im Blick auf die Reduzierung der Zahl der ankommenden Flüchtlinge. Aber auch im Blick auf die Vorbereitung der Integration, der Unterstützung der Kommunen und der Bundesländer. Und deshalb heißt die Aufgabe jetzt, intensiv daran zu arbeiten, Vertrauen zurück zu gewinnen. Und das kann nach meiner festen Vorstellung nur so sein, dass man einfach zeigt, dass wir die Probleme lösen. Und zwar nicht nur die Probleme im Zusammenhang mit den Flüchtlingen, sondern auch die Probleme, die wir insgesamt haben, was wirtschaftliche Entwicklung anbelangt, was aber auch den sozialen Zusammenhalt unseres Landes anbelangt. Natürlich hat das was mit der Flüchtlingspolitik zu tun. Ich bin Parteivorsitzende, ich bin Bundeskanzlerin. Und in den Augen der Menschen kann man das nicht trennen. Und deshalb bin ich natürlich auch verantwortlich. Ich halte dennoch die Entscheidungen, so wie sie getroffen wurden, für richtig. Und jetzt müssen wir weiterarbeiten."