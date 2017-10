Merkel rechnet mit "mehreren Wochen" für Jamaika-Sondierung

Am Tag nach der Wahl gab es für den CDU-Spitzenkandidaten in Niedersachsen Bernd Althusmann den obligatorischen Blumenstrauß. Die CDU hatte ihr Ziel, stärkste Partei im größten nördlichen Flächenland zu bleiben, wegen der starken SPD-Gewinne deutlich verfehlt. Erstmals seit 1998. In den Parteigremien wurden vor allem landespolitische Gründe für das Abschneiden genannt. Der sachsen-anhaltische Ministerpräsident Reiner Haseloff forderte, dass CDU und CSU jetzt zusammenhalten müssten. "Das heißt, es geht darum, unsere Gesamtprogrammatik wirklich auszuspielen und zu zeigen, dass rechts von uns keine demokratische Alternative in dieser Bundesrepublik notwendig ist." Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther warnte dagegen vor einem Rechtsruck der CDU: "Für mich bleibt es dabei, das, was ich gesagt habe. Ich halte einen Rechtskurs der Union für schlicht das falsche Signal, glaube, dass die Menschen konkrete Probleme gelöst haben wollen. Auch diejenigen in der Union, die jetzt über einen konservativeren Kurs reden, die schreiben Papiere, die hören sich alle gut an. Aber was heißt das für die praktische Politik? Die Menschen wollen Probleme gelöst haben." Bundeskanzlerin Angela Merkel räumte ein, dass die CDU ihre Wahlziele in Niedersachsen nicht erreicht habe. Dennoch sei die rot-grüne Regierung in dem Bundesland abgewählt worden. Sie sehe nicht, dass die Union durch den Wahlausgang in Niedersachsen geschwächt in die Sondierungsgespräche mit FDP und Grünen auf Bundesebene gehe, sagte Merkel: "Da gibt es einiges zu analysieren, das habe ich ja gesagt. Wir müssen Wähler auch wieder versuchen, auch wieder zurückzugewinnen. Durch gute Politik. Gar keine Frage. Aber in diese Sondierungsgespräche gehe ich sehr selbstbewusst mit meinen Freunden aus CDU und CSU." Dabei will sich Merkel Zeit lassen. Sie gehe davon aus, dass die Sondierungsgespräche deutlich länger als diese Woche dauern würden. Sie rechne mit mehreren Wochen, sagte Merkel. Am Mittwoch wollen CDU und CSU mit FDP und Grünen erste Gespräche über die Bildung einer Jamaika-Koalition führen.