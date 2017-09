Merkel stellt sich an Macrons Seite bei EU-Reformen

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich an die Seite von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gestellt und energische Reformen der EU gefordert. Am Dienstag hatte Macron in seiner Europarede unter anderem einen neuen deutsch-französischen Elysee-Vertrag vorgeschlagen, der Basis für einen deutsch-französischen Markt sein solle. Vor einem informellen Abendessen der EU-Staats- und Regierungschefs in der estnischen Hauptstadt Tallinn sagte Merkel am Donnerstag: "Das Ganze gibt der Entwicklung einen guten Impuls und ich glaube, dass wir deshalb auch sehr schnell in Beratungen eintreten sollten. Was die Vorschläge anbelangt, so gibt es ein hohes Maß an Übereinstimmung auch zwischen Deutschland und Frankreich. Allerdings müssen wir noch über Details sprechen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass Europa nicht einfach stehen bleiben darf." Zu den Vorschlägen Macrons zur Weiterentwicklung der Euro-Zone äußerte sich Merkel dagegen vorsichtiger. "Da muss man im Detail darüber sprechen. Ich glaube wir werden uns da noch mit eigenen Elementen auch einbringen. Zum Beispiel die Frage, was wird aus dem ESM? Kann man daraus einen gemeinsamen europäischen Wirtschaftsfonds entwickeln." Die Bundeskanzlerin lobte sowohl Macrons Europarede als auch die Rede von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker als wichtige Bausteine auf dem Weg zur Weiterentwicklung der EU und der Euro-Zone. Am Freitag findet in Tallinn ein informeller EU-Gipfel zur Digitalisierung statt.