Merkel und Gabriel begrüßen Wahlausgang in den Niederlanden

Der Ausgang der Wahl in den Niederlanden hat in Deutschland für Zustimmung gesorgt. So auch unter den Passanten hier in den Innenstadt von Köln. "Ja, ist gut für Europa. Ich bin froh, dass es so gekommen ist und sich nicht wieder die Rechten durchgesetzt haben", so Michael Monstadt. "Ich freue mich darüber natürlich, weil, ja, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen jetzt, dass es nicht immer nur in die eine Richtung geht", so Geza Lakatos. "Also, ob das in Frankreich irgendwas Positives bewirkt, weiß ich nicht. Für die Bundestagswahl glaube ich schon. Also, ich denke, für Europa ist das wichtig, das Signal oder der Ausgang der Wahl", so Monika Braun. Wichtig für Europa - ähnlich sah das am Donnerstag auch Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD): "Die Wahlen in den Niederlanden machen wirklich Hoffnung, dass es gelingen kann, dieses Europa wirklich zusammenzuhalten, sondern auch weiter zu entwickeln, wieder näher an die Bürger zu bringen. Dass die Kritik, die es an Europa gibt, jedenfalls von denen aufgenommen werden muss, die Europa erhalten und besser machen wollen, und dass wir sie nicht denen überlassen wollen, die Europa zerstören wollen. Mich freut ganz besonders, dass unsere niederländischen Freunde in einem Wahlkampf voller antieuropäischer Ressentiments jetzt ein klares Signal gegeben haben, und ich bin sicher, das wird sich in Frankreich wiederholen." Und auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigte sich am Donnerstag in Berlin zufrieden: "Und die Niederlande sind unser Partner, unser Freund, unser Nachbar, und deshalb habe ich mich sehr gefreut und ich denke es geht vielen so, dass eine hohe Wahlbeteiligung zu einem sehr proeuropäischen Ergebnis geführt hat. Ein klares Signal, und das nach Tagen in denen die Niederlande Anwürfe und Vorwürfe zu ertragen hatten, die aus der Türkei kamen, und völlig inakzeptabel sind, und das nach Tagen, in denen wir ihnen unsere Solidarität gezeigt haben." AfD- Bundessprecherin Frauke Petry wertete das Abschneiden von Ruttes Konkurrent Geert Wilders als Erfolg: "Man muss feststellen, dass in der tat die Erwartungen höher waren, was die PVV angeht. Auf der anderen Seite hat die PVV Sitze hinzugewonnen, ungefähr ein Drittel, während Ruttes Partei ein Drittel Sitze verloren hat. Noch dramatischer sind die Sozialdemokraten abgestürzt, die haben drei Viertel ihres letzten Ergebnisses verloren und sind dramatisch eingebrochen. Man redet jetzt viel von einem Wahlsieg. Angesichts der Verluste derjenigen, die gerade noch gewonnen haben, ist das ein bisschen überzogen." Die türkische Regierung ließ am Donnerstag durchblicken, die Türkei habe Anteil am Ausgang der Wahl gehabt. Im Streit um Auftritte türkischer Politiker in den Niederlanden hatte Ministerpräsident Mark Rutte Ankara in die Schranken gewiesen. Präsident Recep Tayyip Erdogan konterte mit einem Nazi-Vergleich. Der türkische Regierungschef Binali Yildirim münzte Ruttes Wahlsieg vom Mittwoch bei einer Wahlkampfveranstaltung in eigenen Erfolg um. Die Türkei habe Einfluss auf europäische Politik und habe geholfen, den Rassismus in Europa abzuwehren. Die richtigen Resultat ließen sich nicht mit Islam- und Türkeifeindlichkeit erzielt werden, so Yildirim. Der islamfeindliche Geert Wilders lag bei den Wahlen in den Niederlanden nach Auszählung von 95 Prozent der Stimmen am Donnerstag deutlich hinter dem auf Platz eins gelandeten amtierenden Ministerpräsidenten Rutte. Der ließ sich noch am Mittwochabend von seinen Unterstützern in Den Haag kräftig feiern.