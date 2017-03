Merkel und Japans Ministerpräsident wollen für Freihandel kämpfen

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Japans Ministerpräsident Shinzo Abe haben ein energisches Plädoyer für Freihandel in der Welt abgegeben. Zur Eröffnung der CEBIT-Messe in Hannover sprachen sich beide am Sonntagabend für einen raschen Abschluss des EU-Japan-Freihandelsabkommens aus. Ohne die neue US-Regierung von Donald Trump namentlich zu erwähnen, setzten sich beide von protektionistischen Tendenzen ab. "Wir wollen freie, offene Märkte. Wir wollen natürlich fairen Handel. Aber wir wollen keine Barrieren aufbauen, sondern in der Zeit der Vernetzung der Dinge wollen wir erst mal auch unsere Gesellschaften miteinander vernetzen und fair miteinander kooperieren lassen. Und das ist der Freihandel." Deutschland fühle sich diesen Prinzipien auch als G20-Präsidentschaft besonders verpflichtet, sagte Merkel. Japan wolle zusammen mit Deutschland für mehr Freihandel in der Welt kämpfen, sagte auch Japans Ministerpräsident Abe. Ab Montag werden auf der CeBIT etwa 3.000 Aussteller aus 70 Länder fünf Tage lang Trends wie Künstliche Intelligenz, Cloud-Computing, Drohnen und autonome Fahrzeuge, Virtual Reality, Robotics und IT-Sicherheit präsentieren. Das diesjährige Partnerland der CeBIT, Japan, ist insgesamt mit 120 Unternehmen vertreten.