Merkel und Macron eröffnen die Frankfurter Buchmesse

Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron zeigten sich am Dienstag gut gelaunt. Die Eröffnung der Frankfurter Buchmesse stand an. Als Gastland steht in diesem Jahr Frankreich im Fokus. Etwa 180 Autoren des Nachbarlandes haben ihr Kommen zugesagt. Aus dem Französischen werden - nach dem Englischen - jedes Jahr die meisten Bücher ins Deutsche übersetzt. In ihrer Eröffnungsrede wies die Kanzlerin auf die vielen Verbindungslinien zwischen Deutschland und Frankreich hin. Deutsche und Franzosen hätten sich viel zu sagen: "Und um wie viel ärmer wäre Deutschland über alle historischen Epochen hinweg ohne Einflüsse und Beiträge französischer Kultur. Und wie sehe das französische Geistesleben ohne Denkanstöße aus Deutschland aus? Die Republik de Lettre und das Land der Dichter und Denker sehen sich seit Jahrhunderten in einem zuweilen durchaus kontroversen aber stets bereicherndem Austausch einander verbunden." Literatur und Schriftsteller hätten eine wichtige gesellschaftliche und politische Rolle, so Merkel: "Wir brauchen sie als Seismographen aktueller und denkbarer Entwicklungen. Wir brauchen sie als Ideengeber und auch als Brückenbauer in einer Welt, in der wir teilweise sehen, dass das Wohl einzelner Länder immer stärker voneinander abhängt. Aber wir auch sehen, dass Menschen sich immer weiter in ihrem eigenen Land und ihrer eigenen Welt verkriechen." Über 7.000 Aussteller aus 106 Ländern werden auf der Frankfurter Buchmesse erwartet, es lesen Autoren wie Daniel Kehlmann oder Dan Brown. Bis zum Sonntag wird mit etwa 280.000 Besuchern zu den mehr als 4.000 Veranstaltungen gerechnet. Am Samstag und Sonntag ist die Messe für das allgemeine Publikum geöffnet.