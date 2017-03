Merkel vor USA-Reise: "Miteinander reden, statt übereinander"

Kurz vor ihrer Reise in die USA hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die Bedeutung deutscher Unternehmen für die amerikanische Wirtschaft betont. Ungefähr 750.000 Arbeitsplätze in den Vereinigten Staaten würden durch deutsche Firmen gesichert, hinzu kämen deutlich über ein bis zwei Millionen Jobs, die von deutschen Unternehmen abhingen, sagte Merkel am Montag auf der Internationalen Handwerksmesse in München. O-TON BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL (CDU) "Die Vereinigten Staaten von Amerika sind ein zentraler Handelspartner für die Bundesrepublik Deutschland, aber auch für die ganze Europäische Union. Dieser Handel ist für beide Seiten von Vorteil und ich freue mich, mit dem neugewählten amerikanischen Präsidenten Donald Trump auch genau über diese Punkte sprechen zu können. Und ich glaube, wie Herr Kramer es gesagt hat, das direkte Gespräch ist immer viel besser, als wenn man übereinander redet. Miteinander reden, statt übereinander reden, das wird ein Motto sein bei diesem Besuch, auf den ich mich ausdrücklich freue." Die Bundeskanzlerin wird am Dienstag erstmals US-Präsident Donald Trump treffen. Auf ihrer Reise wird sie von Firmenchefs begleitet, darunter die Vorstandsvorsitzenden von Siemens und BMW. Trump hatte deutschen Firmen mit einer Einfuhrsteuer gedroht und sich protektionistisch geäußert. Vor allem der Autobauer BMW, der im Moment eine Fabrik in Mexiko baut, geriet ins Visier des US-Präsidenten. Merkel äußerte sich in München auch zu den Spannungen zwischen den Niederlanden und der Türkei. O-TON BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL (CDU) "Ich habe im deutschen Bundestag die rhetorischen und wie auch immer gearteten Vergleiche durch türkische Persönlichkeiten mit dem Nationalsozialismus für Deutschland abgelehnt und diese Ablehnung gilt in vollem Umfang natürlich auch für mit uns befreundete Länder wie zum Beispiel die Niederlande. Diese Vergleiche führen völlig in die Irre. Sie verharmlosen das Leid, gerade mit im Blick auf die Niederlande, die so gelitten haben unter dem Nationalsozialismus ist das völlig inakzeptabel." Im Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in den Niederlanden hatte Staatspräsident Erdogan die Niederländer als "Nazi-Nachkommen" bezeichnet.