Nur wenige Tage nach dem Wahlerfolg der rechtspopulistischen AfD war den Bundestagsabgeordneten in der Generaldebatte immer noch der Schock über das Ergebnis anzumerken. Bundeskanzlerin Angela Merkel ging in ihrer 25-minütigen Rede zum größten Teil auf die Flüchtlingskrise und deren Folgen ein und warnte die Parteien im Bundestag davor, sich in ihrer Sprache der rechtspopulistischen AfD anzunähern. "Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn auch wir anfangen, in unserer Sprache zu eskalieren, gewinnen nur die, die es immer noch einfacher und noch klarer ausdrücken können." Die Opposition um Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckhardt warf Merkels Regierung vor, bereits orientierungslos zu handeln: "Es ist falsch, es ist eine Verzerrung der Wirklichkeit, davon zu sprechen, wir hätten ein von den Flüchtlingen überfordertes Volk, so wie es CSU und AfD im Gleichklang tun. Nicht das Volk, nicht die Menschen in unserem Land sind überfordert, meine Damen und Herren. Sondern Sie mit Ihrer chaotischen Regierung sind es. Das ist das Problem. Und darüber muss geredet werden." Auch Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch kritisierte die Regierung scharf und gab ihr eine Mitschuld am Erstarken der AfD. "Sie haben die Verunsicherung verstärkt und auf der anderen Seite sagen viele Menschen: es ändert sich ja nichts. Deutschland wird nicht von Zuversicht regiert, sondern Deutschland wird von Angst regiert, meine Damen und Herren. Es gibt kein einziges wirkliches Reformvorhaben für das nächste Jahr. Sie verwalten und gestalten nicht, meine Damen und Herren, aber demokratische Politik muss Chancen erhöhen. Diese Koalition schafft genau das nicht." Die AfD hatte bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern aus dem Stand rund 20, 8 % erreicht und war vor der CDU zweistärkste Kraft in dem Bundesland geworden. Die nächsten Wahlen stehen am 18. September in Berlin an.