Höchste Eisenbahn für Wahlkämpfer in Mecklenburg-Vorpommern. Am Sonntag stimmen die Menschen im nordöstlichsten Bundesland über ein neues Landesparlament ab. Und geht nach den Umfragen, liefert sich die CDU ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der AfD um den Platz der zweitstärksten Kraft im Land. Um zu verhindern, dass die Rechtspopulisten noch auf die Überholspur gehen, ist Bundeskanzlerin Angela Merkel am Tag vor der Wahl nach Mecklenburg-Vorpommern gereist. In Bad Doberan warb die CDU-Chefin zusammen mit dem Spitzenkandidaten Lorenz Caffier noch einmal um das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler. Blumen zumindest gab es schon mal, ebenso, wie Demonstranten, die gegen Merkels Politik protestierten. Laut dem am Freitag veröffentlichten ZDF-Politbarometer sind noch immer 38 Prozent Wähler unentschlossen, welcher Partei sie ihre Stimme geben wollen. Entsprechend eindringlich daher Merkels Appell: "Sagen Sie es weiter: Morgen zur Wahl gehen. Denn es reicht nicht, beim Frühstücksei einen guten Gedanken an Lorenz Caffier zu verschwenden ..." CAFFIER PROTESTIERT VON HINTEN ("... einen guten Gedanken Lorenz Caffier zuzuwenden und Stephan Krauleidis (Stadtpräsident Bad Doberan - A.d.R.) zuzuwenden, sondern es zählt zum Schluss nur der Zettel in der Wahlurne. Und deshalb bitte ich Sie, unterstützen sie die Christlich-Demokratische Union, unterstützen Sie eine starke Wahlbeteiligung für einen konstruktiven Weg weiter nach vorne für dieses wunderschöne Land, für diese wunderschöne Region. In ihrer Wahlkampfrede sprach sich Merkel für eine konsequente Abschiebung von Migranten ohne Bleiberecht aus. "Mit Recht sagen die Menschen auch: Wer kene Bleibeperspektive hat, der muss unser Land auch wieder verlassen. Und Lorenz Caffier hat genau für diese beiden Seiten immer gleichermaßen eingestanden. Und das ist dann nicht einfach. Und deshalb ist es wichtig, dass wir sagen, wir von der CDU unterstützen beide Seiten dieses Vorgehens." Merkels Popularität hat im Zuge der Flüchtlingskrise gelitten. Der Urnengang am Sonntag in Mecklenburg-Vorpommern, wo Merkel ihren Wahlkreis hat, gilt ein Jahr vor der Bundestagswahl auch als Stimmungstest für die Kanzlerin.