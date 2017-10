Messerangriffe in München: festgenommener Mann dringend tatverdächtig

Nach der Festnahme eines Verdächtigen im Zusammenhang mit mehreren Messerattacken in München hat die Polizei am Samstag Details zur Identität des Mannes mitgeteilt. Man habe keinen erheblichen Zweifel daran, dass es sich bei dem Mann um den Täter handelt. Polizeipräsident Hubertus Andrä: "Der Täter ist 33 Jahre alt, ist in München gemeldet. Die entsprechenden Überprüfungen hinsichtlich seines Wohnsitzes laufen noch derzeit. Er ist ebenfalls Deutscher, ist aber bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Betäubungsmitteldelikten und auch Diebstahl." An dem Einsatz seien 500 Beamte und Beamtinnen beteiligt gewesen. Der Mann sei gegen viertel vor zwölf festgenommen worden. "Zur Motivation des Täters ist zu sagen, dass uns derzeit dazu keine Erkenntnisse vorliegen. Der Täter macht zurzeit keine Angaben gegenüber der Polizei. Ob er etwas, und was er gegebenenfalls bei der Tatausführung gesagt hat, muss jetzt im Zuge der Vernehmungen geklärt werden." Insgesamt habe der Mann acht Menschen verletzt, darunter eine Frau und ein 12-jähriges Kind. Die Münchener Polizei geht davon aus, dass der Täter die Opfer nicht gezielt ausgewählt hat. Die Passanten erlitten der Polizei zufolge oberflächliche Schnittwunden und in einem Fall eine Schlagverletzung. Einwohner der bayerischen Landeshauptstadt zeigten sich nach der Tat am Samstag bestürzt. "Ja, es ist halt allgemein in der Welt momentan schon bedenklich, finde ich. Weil auch die Hemmschwellen komplett fallen. Und wir als Bürger oder Mitmenschen halt auch nicht mehr wissen, wem kann man trauen. Also man erwischt sich selber in der S-Bahn, dass man skeptischer wird. Das finde ich schon kritisch", so Jens Buttig. "Also subjektiv, früher ist sowas hier eigentlich nie vorgekommen, da hat man immer nur gesagt, man soll nicht durch den Englischen Garten gehen nachts oder sowas. Aber mittlerweile häuft sich das ja doch mehr und mehr und auch in größeren Städten kommt es mehr. Man hat auch ein bisschen mehr Bedenken, auf die Wiesn zu gehen, zum Beispiel. Man hat das zwar in München, glaube ich, gut im Griff sicherheitstechnisch. Trotzdem ist es so eine schleichende Erosion des Sicherheitsgefühls", sagt Joachim Dolcke. Die Einwohner von München hätten besonnen reagiert, die Kollegen seien blitzartig zum Dienst angetreten, so der Polizeipräsident.