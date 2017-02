Gut, dass diese Polizeikamera am Montag eingeschaltet war: Ein ziemlich heller Meteor erleuchtet den Nachthimmel im US-Bundesstaat Illinois. Die Fachgesellschaft "American Meteor Society" erklärte, der Feuerball sei auch an vielen anderen Orten in den USA gesichtet worden. Laut US-Weltraumbehörde NASA erreicht im Durchschnitt einmal pro Jahr ein Meteor von der Größe eines Autos die Erdatmosphäre. Der dann entstehende Feuerball leuchtet sehr hell, bevor er irgendwo am Boden erlischt.