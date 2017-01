Im Tal rund um die Stadt Ixmiquilpan in Zentralmexiko scheint es zumindest für einige wirtschaftlich bergauf zu gehen. Das lässt sich an manch einem Neuwagen auf ungepflasterten Straßen oder an Neubauten im US-Stil ablesen. Und vieles davon wird auch aus den USA finanziert, vom Lohn der dort lebenden und arbeitenden Verwandten. Mit Blick auf den in Kürze anstehenden Machtwechsel in Washington fragen sich die Menschen mit Sorge, was sich für sie ändern wird. Mexiko droht zu einem der größten Verlierer der Präsidentschaft des Republikaners Donald Trump zu werden. Schlagworte könnten weniger Freihandel und höhere Zollschranken sein. Im Wahlkampf hatte Trump Mexiko beschuldigt, Drogendealer und Vergewaltiger in die USA zu schicken. Deshalb müsse eine Mauer aus Stein an der Grenze gebaut werden, die der Nachbar im Süden bezahlen müsse. Nur dann dürften Mexikaner weiter aus den USA elektronisch Geld in ihre Heimat überweisen. Monica Arroyo wohnt in einem Dorf nahe der Stadt. Sie sagt, sie sei finanziell abhängig von den rund 200 US-Dollar, die ihre Tochter, eine nicht erfasste Restaurantkraft in Florida, jeden Monat dazu gibt. O-Ton: "Wenn wir auf uns alleine gestellt sind, gibt es hier fast kein Geld. Wir haben so gut wie gar nichts, es ist kaum Arbeit da. Wenn sie unsere Auswanderer zurücksenden, wird die Armut wachsen. Denn dort haben sie Arbeit, sie helfen uns und schicken uns ein bisschen." Noch ist nicht klar, was Trump als Präsident tatsächlich von seinen Ankündigungen umsetzen wird. Doch schon jetzt beeinflusst die Unsicherheit offenbar die Entscheidungen von mexikanischen Migranten über mögliche Überweisungen. Diese waren im November, dem Zeitpunkt der US-Präsidentschaftswahl, im Vergleich zum Vorjahr nach Angaben der mexikanischen Zentralbank um fast ein Viertel in die Höhe geschnellt. Das war der größte, derartige Sprung seit rund zehn Jahren. Ähnliches beobachtete auch die - selbst aus Mexiko stammende - Mitarbeiterin eines Geldtransfer-Büros in Clearwater, Florida. O-Ton: "Die Mehrheit der Einwanderer weiß, dass jederzeit ein Gesetz verabschiedet werden kann, das ihren Aufenthalt hier verbietet, und dass sie dann zurück müssen." Die Überweisungen aus den USA sind auch eine nicht zu vernachlässigende Stütze für die mexikanische Wirtschaft. In der Gegend um die Stadt Ixmiquilpan, wo rund 94.000 Menschen leben, sind im Jahr 2015 laut Zentralbank Auslandszahlungen in Höhe von rund hundert Millionen US-Dollar eingegangen. Das ist mehr als zehn Mal so viel wie der Jahreshaushalt, über den die dortige Kommunalregierung verfügt.