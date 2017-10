Mexiko: Tote bei Kämpfen in Gefängnis

Dramatische Szenen spielten sich am Dienstag in einem Gefängnis im Norden Mexikos ab. Zwei rivalisierende Banden hatten sich im Inneren dieser Justizvollzugsanstalt bekriegt und es kam zu zahlreichen Toten und vielen Verletzten. Ein Sprecher der Behörde am Dienstag in Cadereyta im Bundesstaat Nuevo León: "Wir können nicht ausschließen, dass die Zahl der Todesopfer zunehmen wird: Acht Personen haben schwere Verletzungen erlitten, zusätzlich zu den 13, die bereits verstorbenen sind. Und es gibt noch sehr viele mehr mit leichten Kampf-Verletzungen. Die Todesopfer wurden noch nicht identifiziert. Noch werden Zählungen und Ermittlungen durchgeführt." Sicherheitskräfte unterbrachen die Kämpfe. Die inhaftierten Gang-Mitglieder sind meist involviert in Drogenschmuggel und Menschenhandel. Mittlerweile hat die Polizei nach eigenen Angaben die Situation in dem Gefängnis aber wieder unter Kontrolle.