Millionen Menschen von Hungersnot bedroht

Wegen einer Dürre sind in Kenia derzeit mehr als zwei Millionen Menschen von einer Hungersnot bedroht. Im Oktober und November hatte es zu wenig geregnet, deshalb werden nun Lebensmittel knapp, viele Tiere sind bereits verendet. Die Regierung hat in weiten Teilen des Landes den Katastrophenzustand ausgerufen und um Lebensmittellieferungen gebeten. Auch in Somalia und Äthiopien sind Lebensmittel und Wasser derzeit sehr knapp. Dort sind derzeit über 300.000 Kinder akut unterernährt. Das Welternährungsprogramm der Vereinten teilte mit, es fehlten derzeit etwa 21 Millionen Euro, um die Kinder in den Schulen mit Mahlzeiten versorgen.