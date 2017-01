Bei einem Autobomben-Anschlag auf einen Stützpunkt der Friedenstruppe der Afrikanischen Union in Somalia sind mehrere Menschen getötet worden. Nach Angaben der Polizei brachte der Attentäter den Sprengsatz am Montag an einem Kontrollpunkt vor der Kaserne in der Hauptstadt Mogadischu zur Explosion. Die Druckwelle beschädigte selbst Nachbarhäuser. Die Polizei vermutet die radikalislamische Al-Schabaab-Miliz hinter dem Anschlag. Offiziell bekannte sich zunächst niemand. In der Vergangenheit hatte die Al-Schabaab wiederholt ähnliche Attentate verübt. Die Friedenstruppe der Afrikanischen Union ist mit mehreren Tausend Soldaten im Einsatz, um das Bürgerkriegsland Somalia zu stabilisieren.