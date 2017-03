China will nach den Worten von Ministerpräsident Li Keqiang einen Handelskrieg mit den USA vermeiden. "Das würde unseren Handel nicht fairer machen", sagte Li am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Peking zum Abschluss der jährlichen Sitzung des Volkskongresses. Die beiden Länder sollten stattdessen den Dialog intensivieren, um ihre Differenzen zu klären. Er sei überzeugt, dass es gute Aussichten für die Beziehungen zwischen China und den USA gebe. US-Präsident Donald Trump hat China unter anderem in Handelsfragen wiederholt angegriffen. Li versicherte, dass China die Globalisierung und den freien Handel unterstütze. Die Volksrepublik werde die Öffnung ihrer Wirtschaft vorantreiben, sagte der Ministerpräsident.