Brummifahrer, die in voller Fahrt aufs Display tippen oder entspannt einen Film schauen. 40-Tonner, die ganz ohne Kapitän über die Autobahn rollen. Was auf den ersten Blick gruselig scheint, soll die Technik des autonomen und vernetzten Fahrens von morgen ermöglichen. Der Trend dominierte bereits die vergangene "IAA Nutzfahrzeug-Messe" in Hannover. Auf Initiative der niederländischen Regierung führten die europäischen Lkw-Bauer im Frühjahr vor, was bald auf der Autobahn gehen soll. In einer Sternfahrt nach Rotterdam ließen sie Konvois aus zwei bis drei Lastwagen wie Züge fahren. Lars Reger, Chief Technologie Officer beim niederländischen Chiphersteller NXP: "Hinter mir sehen sie zum Beispiel Trucks, die in einem sogenannten Platoon fahren können - die also miteinander kommunizieren. Der erste Truck wird von einem Fahrer gefahren, der zweite Truck folgt dem ersten Truck quasi wie ein Anhänger, der an einer elektronischen Deichsel hängt. Der natürlich dabei achtet, dass Verkehr, der zwischen den beiden Fahrzeugen fährt, sicher behandelt wird. Der das Bild der Frontkamera vom ersten Truck in seinen Truck bekommt und sehen kann was da passiert. Der aber quasi ohne das Zutun vom zweiten Fahrer unterwegs ist." Bis Personenwagen voll autonom im innerstädtischen Verkehr unterwegs sein können, wird es nach Schätzung von Reger noch fünf bis zehn Jahre dauern. Für bestimmte Situationen könne die Technik aber schon sehr viel schneller den Fahrer ersetzen: "Das heißt, LKWs beim be- und entladen, Fahrzeuge beim Parken im Parkhaus, aber auch das Fahren auf Autobahnen. Das wird in den nächsten zwei bis drei Jahren Realität sein. Und zwar einfach deshalb weil dort die Verkehrsmuster sehr, sehr simpel sind." Für ein Logistikunternehmen zählt vor allem, ob sich die neue Technik auch rechnet, also Diesel, Arbeitskräfte und Versicherungsprämien eingespart werden können. Nur dann haben die High-Tech-Brummer eine Chance. Experten schätzen, dass gegenwärtig alle Hersteller Prototypen auf der Straße haben.