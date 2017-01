Montebourg gewinnt laut Umfrage TV-Debatte bei Frankreichs Sozialisten

Frankreichs Sozialisten suchen einen Präsidentschaftskandidaten. Gleich sieben Bewerber ziehen um die Kandidatur ins Rennen. Bei der ersten TV-Debatte konnten sich die Franzosen nun ein Bild machen. Der frühere Wirtschaftsminister Arnaud Montebourg gewann laut einer Blitzumfrage die erste TV-Debatte mit 29 Prozent. Für den vor kurzem als Ministerpräsident zurückgetretenen Manuel Valls votierten 26 Prozent. Wer für die Sozialisten in die Präsidentenwahl geht, wird in den Vorwahlen am 22. und 29. Januar entschieden. Allerdings werden den Sozialisten kaum Chancen ausgerechnet, über die erste Runde der Präsidentenwahl am 23. April hinauszukommen. Es wird damit gerechnet, dass es in der zweiten Runde am 7. Mai zu einer Stichwahl zwischen dem Konservativen Francois Fillon und Marine Le Pen vom rechtsextremen Front National kommt.