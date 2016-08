Willkommen bei einer sehr kuriosen Veranstaltung, die jüngst in Wales stattgefunden hat und bereits zum 31. Mal durchgeführt wurde. Es handelt sich hierbei um die sogenannte Weltmeisterschaft im Moorschnorcheln. Der Ursprung liegt in den 80er Jahren. Und die Veranstaltung wurde ins Leben gerufen, um Spenden für einen guten Zweck zu sammeln. Bei dieser recht eigenwilligen Schwimmdisziplin müssen die Teilnehmer eine Strecke von rund 55 Metern bewältigen. Und dabei möglichst nicht über das Ziel hinaus schwimmen. So wie es dieser Dame hier passiert ist: "Man muss einfach weitermachen. Die Arme nach vorne und mit den Füßen strampeln. Aber man muss den Kopf ab und zu hoch nehmen, denn sonst siehst du den Pfosten nicht. Das ist das, was mir passiert ist. Und dann auch auf dem Rückweg. Aber egal. Jeder sollte es versuchen." "Die Technik ist einfach: Kopf runter und wie verrückt mit den Beinen strampeln. Was mich überrascht hat, war die Sonne. Die Sonne kam raus. Das Wasser war warm. Gar nicht so kalt, wie gedacht. Und ich konnte das Gebrüll der Menge hören, die mich anfeuerte und mich irgendwie über die ganze Strecke getrieben hat. Hin und auch wieder zurück." Gekommen waren 146 Teilnehmer und gewonnen hat der 18-jährige Dan Norman mit einer Zeit von 1'26 Minute. Er kommentierte anschließend seinen Sieg wie folgt: "Ja, das habe ich nicht wirklich erwartet, denn ich bin zum ersten Mal hier. Ich wusste, dass ich schwimmen kann. Aber nicht, ob hier jemand besser sein würde." Und bei launigem Wetter zwischen Regen und Sonne siegte bei den Frauen die Schwedin Anna Lohman mit 1'33 Minute. Und sie zeigte sich nach dem Wettkampf entsprechend begeistert: "Oh, es ist ein unglaubliches Event und es hat viel Spaß gemacht, in einem Sumpf zu schwimmen." Der Streckenrekord liegt übrigens bei 1'22 und wurde von einer Frau vor zwei Jahren aufgestellt. Es bleibt zu vermuten, dass nach dem positiven Echo auch im kommenden Jahr wieder der Versuch unternommen wird, bei der WM im Moorschnorcheln, neue Rekorde aufzustellen.