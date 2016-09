Als sei er nie anders Motorrad gefahren. Ein Inder hat einen neuen Rekord im stehend Fahren aufgestellt. Captain Manpreet Singh von der indischen Armee hatte es eigentlich nur auf den bestehenden Rekord von 32 Kilometern am Stück abgesehen. Aber dann lief es so gut, dass er einfach weiter fuhr, fast zweieinhalb Stunden lang. Am Ende wollte man die Offiziellen offenbar nicht länger warten lassen, Manpreet Singh stieg freiwillig aus dem Sattel. 75 Kilometer standen auf der Uhr. ARMY CAPTAIN WHO BROKE THE WORLD RECORD, MANPREET SINGH "Also ich mein erstes Ziel erreicht hatte, konnte ich die Fahrt richtig genießen. Ich habe Musik gehört und mitgesummt." In einer neuen Kategorie trat Kollege Sandeep Kumar an, hier im Vordergrund. Er fuhr auf dem Lenker sitzend. Nach anderthalb Stunden war er kurz unkonzentriert und musste absteigen. Immerhin: Mit 47 Kilometern auch hier neuer Rekord.