Museum Ludwig zeigt neue Werke von Gerhard Richter

Seine Werke gelten auf dem Kunstmarkt als die teuersten eines lebenden Künstlers. Seit mehr als 50 Jahren beschäftigt sich Gerhard Richter mit Malerei. Am Donnerstag feiert er seinen 85. Geburtstag. Anlass genug für eine Ausstellung im Museum Ludwig in Köln. Rita Kersting hat die Ausstellung kuratiert. "Ja, wir haben uns wahnsinnig gefreut, als Gerhard Richter anrief und gesagt hat: 'Kommt in mein Atelier, guckt Euch meine neuen Bilder an, und vielleicht habt Ihr Lust, sie auszustellen.' Wir waren ganz überrascht, als wir ins Atelier kamen und die neuen Bilder sahen und diese Farbigkeit und die Kleinteiligkeit, ja, auch ein gewisse Unruhe, die diese Bilder kennzeichnet." 26 abstrakte Gemälde werden ab dem 9. Februar ausgestellt. Alle 26 sind im vergangenen Jahr 2016 entstanden. Auf Namen verzichtet Richter bewusst, um dem Betrachter das Bild so unvoreingenommen wie möglich zu präsentieren. "Die Bilder entstehen in vielen verschiedenen Schichten, und auf diesem Bild sieht man die Mal-Werkzeuge ganz gut. Man sieht die Spur des Messers, man sieht die Spur vielleicht der Rückseite des Pinsels, mit der er durch das Bild kratzt und eine untere Schicht freilegt, eine untere Farbschicht, die dann nach oben kommt. Man sieht den Rakel, der über das Bild von links nach rechts gegangen ist und Spuren, Strukturen hinterlassen hat. Und so spielt der Zufall immer eine große Rolle im Werk von Richter. Er kann das Bild nie total kontrollieren, und am Ende sagt er oft, das Bild überrascht mich." Zwischen dem Museum Ludwig und Gerhard Richter besteht Kersting zufolge eine lange Beziehung. Schon der Sammler Peter Ludwig hatte in den 1960er Jahren Werke von Richter erworben.