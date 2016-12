Der mutmaßliche Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt Anis Amri ist in Italien erschossen worden. Das verkündete der italienische Innenminister Marco Minniti am Freitagvormittag. Die Identität des 24-Jährigen sei anhand von Fingerabdrücken bestätigt worden. Aus Sicherheitskreisen hieß es zuvor, der Tunesier sei in der Nacht zum Freitag in der Nähe des Mailänder Bahnhofs kontrolliert worden. Nach der Aufforderung, sich zu identifizieren, habe er einen Polizisten verletzt und sei dann erschossen worden, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Amri wird vorgeworfen, am Montagabend einen Lkw in den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz gesteuert zu haben. Dabei starben zwölf Menschen, knapp 50 wurden zum Teil schwer verletzt.