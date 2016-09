Nach 172 Tagen im All sind am Mittwochmorgen zwei russische Kosmonauten und ein US-Amerikanischer Astronaut heimgekehrt. Eine Soyuz-Kapsel brachte die drei sicher von ihrem Einsatz auf der Internationalen Raumstation ISS zurück zur Erde. Sie landeten kurz nach Sonnenaufgang in der Steppe von Kasachstan. Mit 534 Tagen im All hat Kommandant Jeff Williams damit nun länger im Orbit verbracht, als jeder seiner US-Kollegen. Er werde die Aussicht vermissen, hatte Williams getwittert. Er und seine russischen Kollegen Alexey Ovchinin und Oleg Skripochka waren am Dienstagabend von der ISS abgedockt, gerade einmal 415 Kilometer über der Erde. Sie überließen die Internationale Raumstation der aktuellen Crew, bestehend aus einem russischen, einer US-amerikanischen und einem japanischen Wissenschaftler.