Die Luftaufnahmen des mittelitalienischen 5000-Einwohner-Ortes Norcia zeigen das Ausmaß der Zerstörung. Am Sonntagmorgen um 7:40 ereignete sich südöstlich von Perugia das schwerste Beben der vergangen dreißig Jahre. Das große Glück für die Anwohner war, dass sie aufgrund einiger zuvor stattgefundener Erdbeben schon ihre Häuser verlassen hatten. Und dass zahlreiche Rettungskräfte bereits vor Ort waren. Einer der Anwohner von Norcia beschrieb am Montagfrüh seine Situation: "Also, ich habe draußen geschlafen, denn ich habe Angst vor den Nachbeben, die immer noch stattfinden. Wir sind verzweifelt und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Es gibt keine Worte, um diese Situation zu beschreiben. " Wie durch ein Wunder sind durch das Beben am Sonntag, das nach Angaben der US-Erdbebenwarte eine Stärke von 6,6 erreichte, keine Menschen ums Leben gekommen. Die Rettungskräfte vor Ort sind jetzt vor allem mit der Bestandsaufnahme der aktuellen Lage beschäftigt: "In diesem Augenblick untersuchen alle Rettungsmannschaften die Situation im historischen Zentrum von Norcia. Sie beurteilen das Risiko sowie die strukturellen Schäden an den Gebäuden. Aber vor allem müssen wir erst mal Wege finden, um in die gefährlichen Gebiete vorzurücken. Erst dann können wir dort unsere Bemühungen fortsetzen. Das ist die Arbeit, die wir heute in der Altstadt von Norcia machen." Hier Bilder vom völlig zerstörten Amatrice. Die Erschütterungen des Bebens am Sonntag waren so stark, dass sie noch deutlich bis in die Hauptstadt Rom zu spüren waren und dort vielerorts Auto- und Motorradalarme ausgelöst haben. Tausende Menschen müssen zurzeit die Nächte in Zelten oder in Notunterkünften verbringen. Und die Angst vor weiteren Nachbeben ist gewaltig. Die italienische Regierung hat schnelle und unbürokratische Hilfe angekündigt. Aber ob und wann die Einwohner in ihre Häuser zurückkehren können, ist angesichts der Verwüstung völlig unklar.