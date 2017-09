Nach der Wahl ist vor der Wahl - Merkel in Niedersachsen

(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch in Hildesheim auf CDU Wahlveranstaltung: "Bernd Althusmann hat absolut recht, wenn man an Wirtschaft und Niedersachsen denkt, dann denkt man natürlich zu allererst an die Automobil-Industrie. Auch an die Tatsache, dass dieses Bundesland durch seine jeweilige Landesregierung Verantwortung hat für Volkswagen. Und, meine Damen und Herren, da sind tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Volkswagen. Und da ist es gut und richtig, dass sich auch Bernd Althusmann und die CDU zu der Verantwortung für VW bekannt haben. Aber es ist jetzt auch wichtig, als Landesregierung wirklich eins zu geben, dass es nicht darum geht, wenn mal was schief läuft, zum Schluss mit irgendwelchen Verbotsdrohungen zu antworten. Sondern, dass es darum geht, auch staatlicherseits die Rahmenbedingungen dazu zu schaffen, dass die Automobil-Industrie die Wende zu neuer Mobilität schafft, dass die Autos ökologisch sind, dass die Verkehrsinfrastruktur in Ordnung ist, dass wir einen ordentlich Breitbandanbindung bekommen und zwar flächendenkend, meine Damen und Herren. Und das geht nur, wenn man Lust auf Wirtschaft hat. Und Lust auf Wirtschaft hat die CDU und nicht die SPD und dafür haben wir ja die Zitate." // "Und das heißt eben auch, und das haben wir im Bundestagswahlkampf gesehen, wenn man zwar für kleinere und mittlere Einkommen, und das wollen wir ja auch, Steuersenkungen in Aussicht stellt, aber sofort die, die etwas mehr haben, die Selbstständigen, die Mittelständler, die Familienunternehmer, verunsichert. Wann man sagt, als erstes gehen wir wieder ran an die Erbschaftsteuer, weil wir da noch etwas machen müssen. Das Schreckgespenst für jedes Familienunternehmen, eine Kommission gründet, um sich mit der Vermögenssteuer zu befassen, und ansonsten die Steuersätze erhöht für alle, die vielleicht besser investieren sollten, dann tut man eben nichts für die Wirtschaft. Und deshalb braucht Niedersachsen einen Wechsel, meine Damen und Herren."