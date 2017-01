Nach den Schüssen am Flughafen von Fort Lauderdale mit fünf Toten ist der Flugverkehr am Samstag wieder aufgenommen worden. Sicherheitskräfte zeigten jedoch weiterhin verstärkt Präsenz. Terrance Riva war im Flughafen, als der Angerifer um sich schoss: "Alles woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich mit allen anderen aus der Tür gerannt bin, durch die Sicherheitskontrolle. Die Leute haben einander niedergetrampelt." Nach den Schüssen war der Flugverkehr zunächst eingestellt worden. Tausende gestrandete Passagiere warteten am Wochenende noch immer auf ihre Abreise, so auch die Kanadierin Janne Sutherland: "Ich hoffe, dass ich am am Mittwoch von Miami einen Flug bekommen kann. Es gibt aber keine Hotelzimmer, also werde ich bis dahin wohl hier am Flughafen bleiben." Der mutmaßliche Tatverdächtige wurde nach seiner Verhaftung am späten Freitagabend befragt. Ein Sprecher der Bundesbehörde FBI gab an, der 26-Jährige habe sich kooperativ verhalten. Die Befragung habe mehrere Stunden gedauert. Nach Berichten von US-Medien soll sich der Irak-Veteran im November in Alaska an das FBI gewandt haben. Er habe von Stimmen berichtet, die ihn zwingen wollen, sich mit dem sogenannten Islamischen Staat zu beschäftigen und der Terrormiliz beizutreten. Der Bruder des Tatverdächtigen, Bryan Santiago Ruiz, bestätigte am Samstag in seiner Heimat Puerto Rico die psychischen Probleme seines Bruders. Er gibt den Behörden eine Mitschuld: "Die Behörden waren vorgewarnt, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Sie können jetzt nicht behaupten, dass er von jetzt auf gleich so gehandelt hat. Nein, sie kannten seine Probleme. Das macht mich wütend." Sein Bruder sei kein Muslim gewesen. Berichte über eine Radikalisierung seien frei erfunden. Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, mit einer im legal im Gepäck transportierten Handfeuerwaffe fünf Menschen erschossen und sechs weitere verletzt zu haben.