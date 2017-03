Nachruf auf eine Legende

ACHTUNG: Dieser Beitrag korrigiert die Zeitangabe. Chuck Berry starb nicht am Sonntag, sondern bereits am Samstagnachmittag. Er war eine Legende des Rock'n'Roll und beeinflusste die Größten unter den Großen. Mit Songs wie "Johnny B. Goode", "Sweet Little Sixteen" und "Maybellene" schrieb Chuck Berry Musikgeschichte. Als Charles Edward Anderson Berry wurde er 1926 in St. Louis geboren. In seinen Liedern verschmolz er Elemente des Blues, Rockabilly und Jazz und wurde zu einem der wichtigsten Musiker des Rock'n'Roll. Der Ententanz wurde sein Markenzeichen. Sein Hit "Johnny B. Goode" wurde mit der Raumsonde Voyager in den Weltraum geschickt, um Außerirdischen einen Eindruck für die Musik auf der Erde zu verschaffen. Neben vielen anderen coverten Bob Dylan, den Beatles und Bruce Springsteen seine Lieder. Wegen seiner Verdienste um die Musik wurde Chuck Berry 1986 als erster in die Hall of Fame des Rock'n'Roll aufgenommen, auch in der Blues Hall of Fame hat er seinen Platz. Noch im von 88 Jahren stand er auf der Bühne. Am Samstag starb der Ausnahmemusiker in seinem Haus im US-Bundesstaat Missouri. Er wurde 90 Jahre alt.