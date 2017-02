Nahles will Reformkonzept für Agenda 2010 in Kürze vorstellen

HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-TON Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) "Und ich werde mich natürlich an dem Programmprozess meiner Partei als Sozialdemokratin beteiligen. Ich habe auch einen Auftrag erhalten von Martin Schulz das zu tun. Den nehme ich gerne an. Wir stehen dazu auch im engen Austausch. Und eins ist klar, die Arbeitsmarktlage ist eine andere als vor 15 Jahren, die Rahmenbedingungen sind andere. Und deswegen brauchen wir auch neue Antworten für die Zukunft. Und deswegen finde ich es völlig legitim und normal, dass wir uns genau an diesem Punkt auch aufmachen, um neue Konzepte zu entwickeln. Die werden wir in Kürze auch der Öffentlichkeit vorstellen. SCHNITT. Das mag ja eine Sicht der Arbeitgeber sein, dass Befristungen ein kleineres Problem sind. Für jeden Betroffenen bedeutet das, dass man keine Familienplanung machen kann. Das dürfte in jeder Familie in Deutschland bekannt sein, dass das dazu führt, dass man keinen Kredit kriegt. Befristungen ohne Grund, sachgrundlose Befristungen, sind aus meiner Sicht ausgedehnt worden, sind eingesetzt worden in der Vergangenheit, ohne dass es unbedingt zwingend notwendig ist. Und das müssen wir eindämmen. Das stehe ich ganz hinter den Äußerungen von Martin Schulz."