Nasa testet neues Fallschirmsystem

Die NASA hat am Mittwoch eine sogenannte Höhenforschungsrakete gestartet. An Bord hat die Rakete ein spezielles Fallschirmsystem. Es wurde für hohe Geschwindigkeiten und den Einsatz in einer Atmosphären mit einer geringen Dichte entwickelt. Der Fallschirm soll eine Last aus 50 Kilometer Höhe zur Erde befördern. Wenn der Versuch erfolgreich ist, könnte das System eines Tages bei der Landung auf dem Mars eingesetzt werden. Der rote Planet hat eine Atmosphäre mit einer geringen Dichte, deshalb können herkömmliche Fallschirme dort nicht zum Einsatz kommen. Höhenforschungsraketen sind spezielle Raketen, die oft in der Wetterforschung eingesetzt werden. Sie verbringen weniger Zeit im Weltraum und sind deshalb kleiner und günstiger als Trägerraketen.