So sieht sie aus, die neue Fünf-Pfund-Note, die ab Dienstag in Großbritannien im Umlauf ist. Der Geldschein wird nicht mehr auf Papier produziert, sondern setzt ganz auf Plastik. Neben dem neuen Material des 5-Pfund-Scheins wurden auch eine Reihe neuer Sicherheitsfeatures integriert. Am auffälligsten sind zwei durchsichtige Fenster, die mit Hologrammen versehen sind. Neben der Queen ziert die Banknote Winston Churchill. Das Plastik soll die Banknote widerstandsfähiger und hygienischer machen. In einem Video sieht man, wie der 5-Pfund-Schein zerknüllt wird und danach wieder zurück in seine Ursprungsform geht. Wasser soll einfach abperlen. Ingesamt rechnet die Bank of England damit, dass jeder Schein 2,5 mal länger verwendet werden kann als die existierenden Banknoten. Ab Mai 2017 ist nur noch der neue Schein gültig. Neben den 5 Pfund werden 2017 auch eine neue 10-Pfund-Note und ab 2020 auch eine neue 20-Pfund-Note eingeführt - ebenfalls aus Plastik.